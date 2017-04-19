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مسلحون مجهولون يختطفون عميد كلية الصيدلة بجامعة ليبية

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مسلحون مجهولون يختطفون عميد كلية الصيدلة بجامعة ليبية مسلحون مجهولون يختطفون عميد كلية الصيدلة بجامعة ليبية

مصراوي Masrawy

مسلحون مجهولون يختطفون عميد كلية الصيدلة

طرابلس- (أ ش أ):

اختطف مسلحون مجهولون عميد كلية الصيدلة بجامعة سبها الليبية، الدكتور مصطفى الصغير، بينما كان عائدًا إلى منزله، ليلة الثلاثاء - الأربعاء.

وأكد مصدر أمني ليبي اليوم، لـبوابة الوسط، إن الأجهزة الأمنية لم تعرف بعد هوية أو مطالب خاطفي عميد كلية الصيدلة مصطفى الصغير.

يذكر أن مدينة سبها تعاني منذ قرابة ثلاث سنوات انتشار ظاهرة السطو المسلح والسرقة والقتل والخطف من أجل الابتزاز للحصول على الأموال.

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