بالصور.. محافظ المنيا يتابع تطوير منطقة عشش محفوظ بالمنيا

المنيا- ريمون الراوي:



تفقد عصام البديوي، محافظ المنيا، اليوم، منطقة عشش محفوظ بحي أبوهلال، جنوب المنيا، لمتابعة سير العمل بعمارات المرحلة الثانية والثالثة، وسرعة إنجاز باقي الأعمال والتشطيبات المتبقية، تمهيداً لتسكين الأهالي في تلك الوحدات السكنية.



وطالب المحافظ بسرعة انتهاء توصيلات الصرف الصحي والكهرباء، للبدء الفوري في رصف الشوارع وتجميلها.



أكد المحافظ أن المشروع سيكون بمثابة خطة تنموية مجتمعية شاملة، تستهدف الارتقاء بمستويات المعيشة، وخفض معدلات الفقر والبطالة ورفع الوعي الحضاري والسلوكي لدى المواطن، من أجل النهوض بالوطن والمساهمة في رقى المجتمع بأسره.



يضم المشروع بناء عدد 37 عمارة سكنية مكونة من دور أرضي تجاري، وخمسة أدوار علوية سكنية، ويتضمن 948 وحدة منها 859 وحدة سكنية و89 وحدة تجارية.