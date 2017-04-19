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اليوم.. عزاء جماعي لشهداء "مارجرجس" بإستاد طنطا

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اليوم.. عزاء جماعي لشهداء "مارجرجس" بإستاد طنطا اليوم.. عزاء جماعي لشهداء "مارجرجس" بإستاد طنطا

مصراوي Masrawy

عزاء جماعي لشهداء مارجرجس

الغربية - مروة شاهين:
تنظم، اليوم الأربعاء، محافظة الغربية، بالتعاون مع الكنيسة البطرسية بقيادة الأنبا بولا، أسقف مدينة طنطا وتوابعها، عزاءً جماعيًا لشهداء حادث تفجير كنيسة مارجرجس بمدينة طنطا، من الساعة الخامسة إلى السابعة مساءً.

ومن المقرر أن يحضر اللواء محمد الديب مساعد وزير الداخلية لوسط الدلتا، واللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، وأعضاء مجلس النواب، والقيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

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