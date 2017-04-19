بالفيديو.. ابتكار حمالة صدر لقياس الضغط ومعدلات القلب

كتب - هشام عواض:

التطور العلمي أصبح في كل مناحي حياتنا، وحتى في ملابسنا، حيث يتم تصنيع أزياء ذكية تسهل علينا الأمور وتفيدنا.

هذا ما فعلته شركة "فيتالي" للألبسة النسائية، التي ابتكرت حمالة صدر ذكية تقوم بقياس مستوى التوتر عند النساء طوال اليوم، حسبما ذكر موقع "سبوتنيك".

وكشفت الشركة عن أن حمالة الصدر الرياضية مبتكرة لقياس عدة أمور طبية، أهمها معدل التنفس ومعدل ضربات القلب وأيضًا مستوى ضغط الدم.

ويتم قياس المستويات هذه عن طريق جهاز آلي خاص، تم إنتاجه خصيصًا للمرأة العصرية التي تعيش حياة سريعة الوتيرة والحركة".

وقالت المتحدثة باسم الشركة أن هذا الابتكار سيساعد النساء على تجنب الأمراض والتخفيف منه من خلال متابعة دقيقة لكل المستويات المتعلقة بصحتهن.

وحاملة الصدر مصنوعة من مادة نسيجية خاصة مقاومة للتأكل، وتخطط الشركة لعرض وتقديم هذا المنتج خلال شتاء عام 2018.