أخبار عاجلة

مساء dmc - تقرير .. شجرة مريم بالمطرية .. مزار سياحي يعاني الإهمال -
خبير أمني: حادث كمين سانت كاترين لم يكن الأول في المنطقة -
خبير أمني: حادث كمين سانت كاترين لم يكن الأول في المنطقة -
مساء dmc - الرئيس السيسي يلتقي وزير خارجية إثيوبيا ويؤكد على ضرورة الاستخدام الأمثل لموارد حوض النيل -
مرتضى منصور يهدد أعضاء الجبلاية بفضيحة مدوية -
صور| محافظ جنوب سيناء يتفقد مصابي هجوم سانت كاترين -
صور| مطران سانت كاترين: نعيش في آمان أكثر من أي دولة أخرى -
ريهام سعيد: من ينتقدني يغار مني.. «وباسم يوسف مضايق عشان بحب الريس» -
بحضور 6 وزراء.. «أخبار اليوم» تكرم الفائزين بجوائز مصطفى وعلي أمين -
فيديو| الحسيني: «أنا تربية ست».. ومفبرك مكالماتي الجنسية «صاحبي» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. هو وهى
  3. مصراوي Masrawy

بالفيديو.. ابتكار حمالة صدر لقياس الضغط ومعدلات القلب

Google+ Print
بالفيديو.. ابتكار حمالة صدر لقياس الضغط ومعدلات القلب بالفيديو.. ابتكار حمالة صدر لقياس الضغط ومعدلات القلب

مصراوي Masrawy

ابتكار حمالة صدر تقيس الضغط ومعدلات القلب

كتب - هشام عواض:

التطور العلمي أصبح في كل مناحي حياتنا، وحتى في ملابسنا، حيث يتم تصنيع أزياء ذكية تسهل علينا الأمور وتفيدنا.

هذا ما فعلته شركة "فيتالي" للألبسة النسائية، التي ابتكرت حمالة صدر ذكية تقوم بقياس مستوى التوتر عند النساء طوال اليوم، حسبما ذكر موقع "سبوتنيك".

وكشفت الشركة عن أن حمالة الصدر الرياضية مبتكرة لقياس عدة أمور طبية، أهمها معدل التنفس ومعدل ضربات القلب وأيضًا مستوى ضغط الدم.

ويتم قياس المستويات هذه عن طريق جهاز آلي خاص، تم إنتاجه خصيصًا للمرأة العصرية التي تعيش حياة سريعة الوتيرة والحركة".

وقالت المتحدثة باسم الشركة أن هذا الابتكار سيساعد النساء على تجنب الأمراض والتخفيف منه من خلال متابعة دقيقة لكل المستويات المتعلقة بصحتهن.

وحاملة الصدر مصنوعة من مادة نسيجية خاصة مقاومة للتأكل، وتخطط الشركة لعرض وتقديم هذا المنتج خلال شتاء عام 2018.

اشترك في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة لتتعرف أكثر على " عالم المرأة"إضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
بالفيديو || زعيم كوريا الشمالية يشاهد لحظة قصف أمريكا بالصواريخ

بالفيديو || زعيم كوريا الشمالية يشاهد لحظة قصف أمريكا بالصواريخ

بالفيديو.. إيناسيو: مرتضى منصور منحنا كافة إمكانيات النجاح

بالفيديو.. إيناسيو: مرتضى منصور منحنا كافة إمكانيات النجاح

بالفيديو || أقوى تحد في الرقص الشرقي بين عريس وعروسته

بالفيديو || أقوى تحد في الرقص الشرقي بين عريس وعروسته

بالفيديو.. رد فعل غريب لمرتضى منصور بعد هدف الزمالك في طلائع الجيش

بالفيديو.. رد فعل غريب لمرتضى منصور بعد هدف الزمالك في طلائع الجيش