لهذا السبب.. لا تتناول الألياف مع السكريات

كتبت- ميرا ماهر

عادةً ما يتناول البعض صباحاً قطعة من الخبز مع عصير البرتقال الطازج، كنوع من الفطور الصحي، ولكن ذكرت مجلة "أبوتيكن أومشاو" الألمانية أنه أيضاً له بعض الأضرار.

وأوصت المجلة الأشخاص الذين يعانون من الانتفاخ، بعدم المزج بين الأطعمة الغنية بالألياف الغذائية، مثل منتجات الحبوب الكاملة، والأطعمة السكرية، كالفواكه وعصائرها، لأنها تؤدي إلى المزيد من الغازات في المعدة، خاصةً أولائك الذين يعانون من مشاكل الجهاز الهضمي.

ويشعر بعض الأشخاص بالانتفاخ بشكل ملحوظ عند تناول الأغذية كاملة الحبوب مع السكر، وبالتالي يفضل إضافة هذه الأغذية بالتدريج إلى نظامك الغذائي إذا لم تكن معتادا على تناولها.