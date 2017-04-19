بالصور.. جامعة القاهرة توقع عقد إنشاء مستشفى "أبو الريش" الجديد بمنحة 18 مليون دولار

كتب- محمد قاسم:

وقَّع الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة، باليابان، الأربعاء، عقد إنشاء مستشفي أبو الريش الجديد على قطعة الأرض المتبرع بها من البنك العربي الافريقي.

جاء ذلك بمقر السفارة المصرية بطوكيو وبحضور السفير إسماعيل خيرت، سفير مصر في اليابان، ووفد جامعة القاهرة، وممثل هيئة التعاون الدولى اليابانية "الجايكا"، واستشاري المشروع من الجانب الياباني، شركة "نيهون سيككي" كإستشاري معماري، وشركة "بينكو انترناشونال" كاستشاري أجهزة طبية، بالإضافة إلى الشركات اليابانية التي فازت بتنفيذ مشروع إنشاء مستشفى أبو الريش الجديد والذي سيقام بتمويل ياباني عبارة عن منحة لا ترد بقيمة ١٨ مليون دولار، وهو مكوّن من 7 أدوار على مساحة 500 متر خلف المبنى القديم، ليتم تخصيصه للعيادات الخارجية، مما يخفف الضغط على المبنى القديم بإتاحة عدد من الاسرة، وستكون الخدمة الطبية به وفق مفاهيم جديدة.

وتم اختيار شركة اليابانية "داي نيبون" للإنشاءات كمقاول معماري وإنشائي للمشروع بمناقصة طبقا للقانون الياباني، ولدى الشركة مكتب بمصر منذ ٣٠ عاما.

ومن المقرر أن تكون مدة التنفيذ ١٧ شهرا تبدأ في 15 مايو المقبل، حيث تقوم الشركة بالبناء والتشطيبات بالكامل. كما تم إختيار شركة" إيتشو" لتوريد الأجهزة الطبية للمستشفى، وهى عبارة عن ٨٩ نوعا من الأجهزة المختلفة.

وتقدم الدكتور جابر نصار بتهنئة جامعة القاهرة، للشعب المصري، بهذا الإنجاز الذي سيمثل إضافة نوعية لمستشفيات جامعة القاهرة.

وقال نصار، في بيان اليوم، إنه لأول مرة سيكون لدينا في مصر مستشفى متكامل للعيادات الخارجية لطب الأطفال، الأمر الذي سيمكن المستشفي من تقديم الخدمة العلاجية للأطفال من جميع أنحاء مصر بكفاءة وجودة، وعلي يد أساتذة وخبرات كلية طب القصر العيني المشهود بكفاءتها في العالم.