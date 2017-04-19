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"الطفولة والأمومة" يتقدم ببلاغ إلى النائب العام للتحقيق في واقعة طفلة دمياط

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"الطفولة والأمومة" يتقدم ببلاغ إلى النائب العام للتحقيق في واقعة طفلة دمياط "الطفولة والأمومة" يتقدم ببلاغ إلى النائب العام للتحقيق في واقعة طفلة دمياط

مصراوي Masrawy

بلاغ إلى النائب العام للتحقيق في واقعة طفلة دمياط

كتبت ـ هاجر حسني:

تقدم المجلس القومي للطفولة والأمومة، ببلاغ إلى النائب العام للتحقيق في الواقعة محل البلاغ الوارد إلي الإدارة العامة لنجدة الطفل بالمجلس، المقيد برقم (128161) بشأن واقعة وصول طفلة تبلغ من العمر 5 سنوات إلى مستشفى دمياط العام جراء نزيف بسبب اعتداء جنسي عليها.

وقال بيان المجلس، اليوم الأربعاء، إنه تبين من الكشف الطبي وجود جرح في المهبل، وتم تحرير المحضر رقم 7171 لسنة 2017 إداري نقطة شرطة مستشفى دمياط العام، ولم تتهم الأسرة أحدًا، وتم إحالة المحضر إلي مركز شرطة الجمالية بمحافظة الدقهلية.

ووفقاً لحديث والد الطفلة، لبرنامج "هتكلم" المذاع علي قناة القاهرة والناس، فإن طفلته تعرضت للإهمال من قبل أطباء مستشفى فارسكور العام بمحافظة دمياط، حيث تسببوا في نزيف لها، وبتوجهه إلى المختصين بمركز الشرطة امتنعوا عن تحرير محضر له بهذه الواقعة، وأكدوا أن ما لحق بالطفلة ناتج عن إصابتها نفسها بواسطة "خشبة".​

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