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بالصور.. القوات المسلحة تحتفل بوصول "الغواصة الألمانية 1400/209" إلى مصر

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مصراوي Masrawy

القوات المسلحة تتسلم الغواصة الألمانية (1)القوات المسلحة تتسلم الغواصة الألمانية (1)

القوات المسلحة تتسلم الغواصة الألمانية (2)القوات المسلحة تتسلم الغواصة الألمانية (2)

القوات المسلحة تتسلم الغواصة الألمانية (3)القوات المسلحة تتسلم الغواصة الألمانية (3)

القوات المسلحة تتسلم الغواصة الألمانية (4)القوات المسلحة تتسلم الغواصة الألمانية (4)

القوات المسلحة تتسلم الغواصة الألمانية (5)القوات المسلحة تتسلم الغواصة الألمانية (5)

القوات المسلحة تتسلم الغواصة الألمانية (6)القوات المسلحة تتسلم الغواصة الألمانية (6)

القوات المسلحة تتسلم الغواصة الألمانية (7)القوات المسلحة تتسلم الغواصة الألمانية (7)

كتب-مصطفي المنشاوي وياسمين محفوظ:

احتفلت القوات المسلحة، بوصول الغواصة الألمانية "طراز تايب 1400/209"، وهي الأولى من ٤ غواصات ستدخل الخدمة بالقوات المسلحة خلال العام الحالي.

تم التعاقد على الغواصة في ديسمبر ٢٠١١، وبدأت أعمال البناء بترسانة شركة (TKMS) الألمانية واستغرق البناء ٥٧ شهرًا.

ويتميز هذا الإصدار ببصمة صوتية بالغة الانخفاض، بالإضافة إلى قدرات قتالية جديدة ومنظومات مُحسنة لإدارة القتال والاستطلاع والاستخبار الإلكتروني، وكذلك تجهيزات مُخصصة لوحدات القوات الخاصة من الضفادع البشرية، وإمكانية تضمين نظام الدفع اللاهوائي AIP والذي يختلف عن محركات الديزل في عدم حاجته للهواء فوق سطح البحر لحرق الوقود، إذ يعتمد على خلايا الأوكسجين والهيدروجين في توليد الطاقة والتهوية بالغواصة.

وتدرب طقم الغواصة على الإبحار الآمن بالمياه العميقة قبل إبحارها إلى على مسافة 3644 ميل بحري لمدة 22 يومًا، ومرت الغواصة بالمياه الإقليمية بالإسكندرية عن طريق قناة كيل ومضيق دوتر.

ونفذ طاقم الغواصة أولى المهام القتالية من خلال تدريب مشترك مع قوات الوحدات البحرية.

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