الصحة: وفاة مواطن وإصابة 16 أخرين في حادث تصادم سيارتين بالإسماعيلية

كتب - أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان اليوم الأربعاء، وفاة موطن وإصابة 16 أخرين إثر حادث تصادم سيارة ميكروباص بأخرى ملاكي بطريق الإسماعيلية الصحراوي.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، أنه تم الدفع بـ 11 سيارة إسعاف كانت في موقع الحادث في غضون 5 دقائق.

وأشار "مجاهد" في بيان اليوم الأربعاء، إلى أنه تم نقل حالة الوفاة والمصابين إلى مستشفيات الإسماعيلية العام والقصاصين المركزي، لافتا إلى أن الإصابات تراوحت ما بين اشتباه ما بعد الارتجاج وكسور متفرقة بالجسد، وقطع بفروة الرأس وسحجات وكدمات، وجميعهم يتلقون الرعاية الطبية اللازمة.​