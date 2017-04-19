الأرصاد.. طقس اليوم مائل للحرارة على أغلب الأنحاء وظهور للسحب المنخفضة والمتوسطة وتدهور للرؤية على المناطق التالية

شيماء مصطفى

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الأربعاء الموافق 19 من شهر أبريل، طقس معتدل على السواحل الشمالية والوجه البحري، ومائل للحرارة على القاهرة حتى شمال الصعيد، وحار على جنوب الصعيد خلال فترات النهار، ولطيف في أول الليل ومائل للبرودة في آخره على كافة الأنحاء، وتسجل درجة الحرارة على القاهرة الصغرى 18 درجة والعظمى 29 درجة، وعلى الإسكندرية الصغرى 16 درجة والعظمى 26 درجة.

وأكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من خلال البيان الصادر عنها يوم أمس، على ظهور للسحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، كما أنها أشارت إلى أن الرياح أغلبها شمالية غربية إلى معتدلة، وحالة البحرين الأحمر والمتوسط تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيهما ما بين متر ونصف إلى مترين.

كما حذر خبراء الهيئة، من تدهور الرؤية الأفقية على الطرق في الساعات الأولى من الصباح الباكر، نتيجة تكون الشبورة المائية الكثيفة على السواحل الشمالية، والوجه البحري والقاهرة ومدن القناة، مناشدين السادة قائدي المركبات والسيارات بضرورة الالتزام بقواعد المرور العامة، وعدم القيادة بسرعة مفرطة تجنبا لوقوع حوادث.

المصدر : مصرفايف

شبكةعيونالإخبارية

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