صاحبة اغمز بعينك يا سيسي.. النظام الحالي في مصر يتجه بشكل سريع لهذه الخاتمة

شيماء مصطفى

وجهت الكاتبة الصحفية “غادة شريف”، انتقادات واسعة للنظام الحالي في مصر، بسبب كثرة المشاكل التي لم يجدوا لها حلولا حتى الآن، متوقعة بأن نهايته ستكون نفس نهاية نظام الرئيس الأسبق “محمد حسني مبارك”.

وقالت الكاتبة الصحفية صاحبة المقال الشهير “اغمز بعينك يا سيسي”، من خلال منشور كتبته على حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، “الحكومة كانت على طول تقول إن سبب اللي إحنا فيه هو مشاكل 30 سنة فاتوا.. و لما استعصت عليهم بقوا يقولوا دي مشاكل 40 سنة.. دلوقت بيقولوا دي مشاكل 60 سنة.. أقولك، طب عليا ب90 سنة.. أقولك اكتر؟.. يا سيدي دي مشاكل من أيام الفراعنة”.

وأضافت “مش برضه كل واحد فيكم أخذ المنصب، و هو عارف إنه داخل على مشاكل ولا كنتوا فاكرينها جنينة الأورمان؟.. مش برضه الثورة بتقوم علشان فيه مشاكل ولا علشان الناس زهقت من كتر السعادة؟”.

وتابعت الكاتبة الصحفية “ما نراه الآن أن كل مسئول يبدأ من حيث انتهى مبارك.. كلهم عايزين يكملوا نفس الفرعنة.. نفس الفشخرة.. و نفس الفلوس المتلتلة.. و نفس العناد.. و بالتالي نراهم متجهين سريعا لنفس الخاتمة!.. إرتقبوا فإنا مرتقبون”.

المصدر : مصرفايف

شبكةعيونالإخبارية

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