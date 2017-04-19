المتحدث العسكري: مقتل تكفيريين وتدمير عربتي نقل بشمال سيناء

كتب- مصطفى المنشاوي

أعلنت القوات المسلحة، أن قوات إنفاذ القانون بشمال سيناء بالتعاون مع القوات الجوية، تمكنت من القضاء على تكفيريين اثنين، وتدمير عربتي نقل خاصة بالعناصر التكفيرية.

وقال العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، في بيان اليوم الأربعاء، إن ذلك يأتي استمراراً لجهود القوات المسلحة فى مداهمة وتمشيط البؤر الإرهابية وملاحقة العناصر التكفيرية بشمال سيناء.

وتواصل قوات إنفاذ القانون بالتعاون مع عناصر القوات الجوية جهودها للقضاء على باقى البؤر الإرهابية واقتلاع جذور الإرهاب بشمال سيناء.​