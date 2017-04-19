عضو بهيئة كبار العلماء: مهاجمو الأزهر لا يفقهون شيئًا

كتب- محمود مصطفى:

قال الدكتور محمود مهنى- عضو هيئة كبار العلماء، إن الهجوم على الأزهر ما هو إلا حرب عدائية تأتي تنفيذًا لأجندة غربية يقوم بها بعض الملحدين، على حد قوله.

وأضاف مهنى - في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، الأربعاء - أن ضرب الأزهر يُعد ضربًا لمصر كلها ومذهب أهل السنة والجماعة، مشددًا على أن "بروتوكولات حكماء صهيون" نصت على أنه لابد من القضاء على الأزهر، حتى يتم القضاء على العرب والمسلمين.

وأشار عضو هيئة كبار العلماء، إلى أن من يهاجم الأزهر لا يفهم شيئًا، مستنكرًا قول أحد الإعلاميين "البقاء لله في الأزهر".

ولفت محمود مهنى، إلى أن كل من يهاجم الأزهر لا يستطيع أن يتحدث عن حاخامات اليهود أو بابا الفاتيكان أو حتى الكنيسة المصرية، لأنهم يعتبرون ذلك ضد الوحدة الوطنية.

وأوضح عضو هيئة كبار العلماء، أن الهجوم على الأزهر فكرة الغرب، ونفذها بعض الموتورين في مصر.

وأشاد محمود مهنى، بالبيان الذي أصدرته هيئة كبار العلماء، في اجتماعها الذي رأسه الدكتور أحمد الطيب - شيخ الأزهر، أمس الثلاثاء.

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