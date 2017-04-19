أخبار عاجلة

مساء dmc - تقرير .. التحول الرقمي ضرورة في تحسين كفاءة المؤسسات -
مساء dmc - تقرير .. شجرة مريم بالمطرية .. مزار سياحي يعاني الإهمال -
خبير أمني: حادث كمين سانت كاترين لم يكن الأول في المنطقة -
خبير أمني: حادث كمين سانت كاترين لم يكن الأول في المنطقة -
مساء dmc - الرئيس السيسي يلتقي وزير خارجية إثيوبيا ويؤكد على ضرورة الاستخدام الأمثل لموارد حوض النيل -
مرتضى منصور يهدد أعضاء الجبلاية بفضيحة مدوية -
صور| محافظ جنوب سيناء يتفقد مصابي هجوم سانت كاترين -
صور| مطران سانت كاترين: نعيش في آمان أكثر من أي دولة أخرى -
ريهام سعيد: من ينتقدني يغار مني.. «وباسم يوسف مضايق عشان بحب الريس» -
بحضور 6 وزراء.. «أخبار اليوم» تكرم الفائزين بجوائز مصطفى وعلي أمين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

عضو بهيئة كبار العلماء: مهاجمو الأزهر لا يفقهون شيئًا

Google+ Print
عضو بهيئة كبار العلماء: مهاجمو الأزهر لا يفقهون شيئًا عضو بهيئة كبار العلماء: مهاجمو الأزهر لا يفقهون شيئًا

مصراوي Masrawy

محمود مهنى عضو هيئة كبار العلماء

كتب- محمود مصطفى:

قال الدكتور محمود مهنى- عضو هيئة كبار العلماء، إن الهجوم على الأزهر ما هو إلا حرب عدائية تأتي تنفيذًا لأجندة غربية يقوم بها بعض الملحدين، على حد قوله.

وأضاف مهنى - في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، الأربعاء - أن ضرب الأزهر يُعد ضربًا لمصر كلها ومذهب أهل السنة والجماعة، مشددًا على أن "بروتوكولات حكماء صهيون" نصت على أنه لابد من القضاء على الأزهر، حتى يتم القضاء على العرب والمسلمين.

وأشار عضو هيئة كبار العلماء، إلى أن من يهاجم الأزهر لا يفهم شيئًا، مستنكرًا قول أحد الإعلاميين "البقاء لله في الأزهر".

ولفت محمود مهنى، إلى أن كل من يهاجم الأزهر لا يستطيع أن يتحدث عن حاخامات اليهود أو بابا الفاتيكان أو حتى الكنيسة المصرية، لأنهم يعتبرون ذلك ضد الوحدة الوطنية.

وأوضح عضو هيئة كبار العلماء، أن الهجوم على الأزهر فكرة الغرب، ونفذها بعض الموتورين في .

وأشاد محمود مهنى، بالبيان الذي أصدرته هيئة كبار العلماء، في اجتماعها الذي رأسه الدكتور أحمد الطيب - شيخ الأزهر، أمس الثلاثاء.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
بالصور || مصرع أم وابنتها بسبب كسر مقبض باب «الساونا»

بالصور || مصرع أم وابنتها بسبب كسر مقبض باب «الساونا»

ستاد مصر: تحليل الأداء التحكيمي لمباريات اليوم مع ك/ أحمد الشناوي .. الأربعاء 19 مارس 2017

ستاد مصر: تحليل الأداء التحكيمي لمباريات اليوم مع ك/ أحمد الشناوي .. الأربعاء 19 مارس 2017

ستاد مصر: عاجل .. إقالة فرانز ستراكا المدير الفني للإسماعيلي

ستاد مصر: عاجل .. إقالة فرانز ستراكا المدير الفني للإسماعيلي

ستاد مصر: ملخص الشوط الثاني من مباراة الزمالك وطلائع الجيش

ستاد مصر: ملخص الشوط الثاني من مباراة الزمالك وطلائع الجيش