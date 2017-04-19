بالصور.. أهالي شما يطالبون المحكمة بإعدام قاتلي "محمد العليمي"

المنوفية مروة فاضل:

تظاهر العشرات من أهالي قرية شما، بمركز أشمون في المنوفية، أمام محكمة وادي النطرون بالسادات، اليوم، أثناء محاكمة أولاد عائلة أبو حريرة، المتهمين بقتل ابن القرية محمد عيسى العليمي، خلال ثاني جلسات المحاكمة.

رفع الأهالي صور قتيل القرية محمد العليمي، ورددوا هتافات تطالب بإعدام قاتليه من أبناء عائلة أبو حريرة.

وشهدت محكمة وادي النطرون تشديدات أمنية مكثفة، من جانب قوات الأمن العام ومكافحة الشغب.

يذكر أن جلسات المحاكمة نُقلت من محمكة شبين الكوم إلى وادي النطرون بمدينة السادات، في ثاني جلساتها، بعد تأجيل الجلسة الأولى في الحادي والعشرين من مارس الماضي.

وكان محامو المتهمين قد طلبوا في الجلسة الأولى، تأجيل القضية، لسماع شهادة وزير الداخلية ومساعد وزير الداخلية للأمن العام.

ووجهت النيابة للمتهمين تهم القتل العمد مع الإصرار والترصد لمحمد عيسى العليمي، وإحراز أسلحة نارية بدون ترخيص وذخائر بدون اختصاص.

والمتهمون في القضية 12 من أبناء عائلة أبوحريرة هم: سامح علي أبو حريرة، أحمد محمد علي حريرة، حمدي علي محمد حريرة، علي مسعود حريرة، محمد علي محمد حريرة، نبيل علي محمد حريرة، هيثم علي محمد حريرة، حنان علي محمد حريرة، كريمة فهمي جبريل، مسعود علي محمد حريرة، امل علي محمد حريرة، بدرية محمد أبو الغيط.

وكان محمد عيسى العليمي، ابن قرية شما، قد لقي مصرعه على يد أبناء أبو حريرة، لرفضه عودتهم للقرية، لنشرهم السلاح والمخدرات بها، عقب طردهم منها عام 2011.