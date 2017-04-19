أخبار عاجلة

مساء dmc - تقرير .. التحول الرقمي ضرورة في تحسين كفاءة المؤسسات -
مساء dmc - تقرير .. شجرة مريم بالمطرية .. مزار سياحي يعاني الإهمال -
خبير أمني: حادث كمين سانت كاترين لم يكن الأول في المنطقة -
خبير أمني: حادث كمين سانت كاترين لم يكن الأول في المنطقة -
مساء dmc - الرئيس السيسي يلتقي وزير خارجية إثيوبيا ويؤكد على ضرورة الاستخدام الأمثل لموارد حوض النيل -
مرتضى منصور يهدد أعضاء الجبلاية بفضيحة مدوية -
صور| محافظ جنوب سيناء يتفقد مصابي هجوم سانت كاترين -
صور| مطران سانت كاترين: نعيش في آمان أكثر من أي دولة أخرى -
ريهام سعيد: من ينتقدني يغار مني.. «وباسم يوسف مضايق عشان بحب الريس» -
بحضور 6 وزراء.. «أخبار اليوم» تكرم الفائزين بجوائز مصطفى وعلي أمين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

محكمة دار السلام بسوهاج تُخلي سبيل مشعوذ مغربي بضمان سفارته

Google+ Print
محكمة دار السلام بسوهاج تُخلي سبيل مشعوذ مغربي بضمان سفارته محكمة دار السلام بسوهاج تُخلي سبيل مشعوذ مغربي بضمان سفارته

مصراوي Masrawy

محكمة دار السلام بسوهاج تُخلي سبيل مشعوذ

سوهاج – عمار عبد الواحد:

أخلت محكمة دار السلام الجزئية بسوهاج، اليوم الأربعاء، سبيل "مشعوذ"، مغربي الجنسية، بضمان السفارة المغربية، عقب تحديد إقامته بمعرفتها، بعد ضبطه يمارس أعمال السحر والشعوذة، متخذًا من دائرة المركز مسرحًا لمزاولة نشاطه، وبحوزته مواد مخدرة.

كان مدير أمن سوهاج، اللواء مصطفى مقبل، تلقى إخطارًا من مركز شرطة دار السلام، بضبط محمد ميلودي طاهر العربي، وشهرته "محمد لخلفي"، مغربي الجنسية، ويحمل جواز سفر رقم 914959 CF، ووصل للبلاد بتاريخ 17 فبراير الماضي عن طريق مطار القاهرة الدولي، بالقيام بأعمال سحر وشعوذة، متخذاً من دائرة مركز دار السلام مسرحًا لمزاوله نشاطه، وضُبط المتهم وبحوزته قطعة من مادة الحشيش المخدر، ومبلغ 125 يورو، وكمية من البخور.

وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وأن حيازته للمواد المخدرة بقصد التعاطي.

حُرر محضر بالواقعة، وعُرض على النيابة العامة التي قررت حبسه 4 أيام، وأحالته لمحكمة دار السلام الجزئية، التي أخلت سبيله بضمان السفارة المغربية بعد تحديد إقامته بمعرفتها.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
خبير أمني: حادث كمين سانت كاترين لم يكن الأول في المنطقة

خبير أمني: حادث كمين سانت كاترين لم يكن الأول في المنطقة

خبير أمني: حادث كمين سانت كاترين لم يكن الأول في المنطقة

خبير أمني: حادث كمين سانت كاترين لم يكن الأول في المنطقة

تكريم 7 موظفين كشفوا مخالفات مسابقة "التربية والتعليم" بسوهاج

تكريم 7 موظفين كشفوا مخالفات مسابقة "التربية والتعليم" بسوهاج

شريف إسماعيل يلتقي مع الرئيس التنفيذي لمجموعة فودافون العالمية

شريف إسماعيل يلتقي مع الرئيس التنفيذي لمجموعة فودافون العالمية