محكمة دار السلام بسوهاج تُخلي سبيل مشعوذ مغربي بضمان سفارته

سوهاج – عمار عبد الواحد:

أخلت محكمة دار السلام الجزئية بسوهاج، اليوم الأربعاء، سبيل "مشعوذ"، مغربي الجنسية، بضمان السفارة المغربية، عقب تحديد إقامته بمعرفتها، بعد ضبطه يمارس أعمال السحر والشعوذة، متخذًا من دائرة المركز مسرحًا لمزاولة نشاطه، وبحوزته مواد مخدرة.

كان مدير أمن سوهاج، اللواء مصطفى مقبل، تلقى إخطارًا من مركز شرطة دار السلام، بضبط محمد ميلودي طاهر العربي، وشهرته "محمد لخلفي"، مغربي الجنسية، ويحمل جواز سفر رقم 914959 CF، ووصل للبلاد بتاريخ 17 فبراير الماضي عن طريق مطار القاهرة الدولي، بالقيام بأعمال سحر وشعوذة، متخذاً من دائرة مركز دار السلام مسرحًا لمزاوله نشاطه، وضُبط المتهم وبحوزته قطعة من مادة الحشيش المخدر، ومبلغ 125 يورو، وكمية من البخور.

وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وأن حيازته للمواد المخدرة بقصد التعاطي.

حُرر محضر بالواقعة، وعُرض على النيابة العامة التي قررت حبسه 4 أيام، وأحالته لمحكمة دار السلام الجزئية، التي أخلت سبيله بضمان السفارة المغربية بعد تحديد إقامته بمعرفتها.