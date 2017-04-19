وفاة نجل وكيل "صحة دمياط" غرقًا بنهر النيل

دمياط – محمد إبراهيم:

تكثف فرق الإنقاذ النهري بمحافظة دمياط، اليوم الأربعاء، جهودها لانتشال جثمان محمد رمضان الخطيب، نجل وكيل مديرية الشئون الصحية بالإقليم، بعد أن غرق في نهر النيل بمركز فارسكور، في الوقت الذي وصلت فيه قوة من ضباط المباحث برئاسة الرائد محمد المليجي للاستماع إلى شهود العيان والتحقيق في ملابسات الحادث.

كان رجال الإنقاذ النهري، أنقذوا شابًا، ألقى بنفسه في مياه نهر النيل من أعلى الكوبري العلوي بمدينة دمياط، أمس الثلاثاء، بعدما نجحوا في العثور عليه قبل غرقه ومساعدته بعد حوالي نصف ساعة من عملية البحث، وتبين أنه كان يعاني من ضائقة نفسية.