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سفير إيران الجديد في بغداد: سنظل إلى جانب العراق

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سفير إيران الجديد في بغداد: سنظل إلى جانب العراق سفير إيران الجديد في بغداد: سنظل إلى جانب العراق

مصراوي Masrawy

السفير الإيراني الجديد في العراق ايرج مسجدي

طهران (د ب أ)
أكد السفير الإيراني الجديد في العراق ايرج مسجدي أن الجمهورية الإسلامية ستظل إلى جانب العراق في كل ظرف.

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) اليوم الأربعاء عنه القول لدى وصوله إلى بغداد مساء أمس إن إيران تطلع إلى "عراق قوي وآمن وموحد ومتطور".

وشدد على أنه يتعين أن يعمل الجانبان "لترقية مستوى العلاقات بين البلدين في كل المستويات والمجالات".

وسيسلم مسجدي خلال أيام أوراق اعتماده للمسؤولين العراقيين.

ووفقا لما أوردته وكالة "تسنيم الدولية" فإن مسجدي كان يشغل قبل ذلك منصب مستشار لقائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني.

وكان السفير الإيراني السابق لدى العراق حسن دانائي فر قد عاد الشهر ما قبل الماضي إلى إيران بعد انتهاء فترة عمله.

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