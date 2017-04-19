ضبط عاطل عقب تبادل لإطلاق الرصاص مع الشرطة بسوهاج

التعويم يرفع تكلفة طباعة الكتاب المدرسي نصف مليار جنيه العام المقبل

هل تتخلى "MBC" عن رامز جلال بعد اكتشاف النجوم لمقلبه؟

هو و هى

لهذا السبب.. ابعد شاشات اللمس عن طفلك عند النوم