بالصور.. بدء ترميم كنيسة مار جرجس بطنطا من أضرار العمل الإرهابي

الغربية - مروة شاهين:



تستعد كنيسة مارجرجس بطنطا، اليوم الأربعاء، لبدء أعمال ترميمها، من أضرار العمل الإرهابي الذي شهدته صباح "أحد السعف"، وذلك بإخلاء القاعة الرئيسية من كافة محتوياتها.



وكانت الكنيسة شهدت، صباح يوم الأحد قبل الماضي، عملاً إرهابيًا أسفر عن استشهاد 28 وإصابة 74 آخرين.