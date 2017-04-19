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بالصور.. "وكيل صحة دمياط" يتفقد مستشفى طوارئ كفر سعد

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جولة وكيل صحة دمياط (1)جولة وكيل صحة دمياط (1)

جولة وكيل صحة دمياط (2)جولة وكيل صحة دمياط (2)

جولة وكيل صحة دمياط (3)جولة وكيل صحة دمياط (3)

جولة وكيل صحة دمياط (4)جولة وكيل صحة دمياط (4)

دمياط – محمد إبراهيم:
تفقد الدكتور جمال عبد الناصر، وكيل وزارة الصحة بدمياط، صباح اليوم الأربعاء، مستشفى كفر سعد لبحث الالتزام الإداري بين العاملين، ومتابعة سير العمل، رافقه الدكتور محمد بدران مدير إدارة التخطيط بالمديرية.

وتابع عبد الناصر، خلال جولته، مستشفى طوارئ كفر سعد الجديد، وأعمال الفرش النمطي من قِبل وزارة الصحة، تمهيدًا للافتتاح بعد انتهاء التجهيزات، وكان في استقباله الدكتور ياسر مأمون مدير عام المستشفى، والذي أكد الانتهاء من تركيب جهاز أشعة متنقل "ديجيتال"، وتدريب الأطباء والفنيين للعمل عليه.

وقال عبد الناصر، في تصريح صحفي: "إن الأعمال الجارية بمستشفى طوارئ كفر سعد تجري وفقًا لأحدث المعايير التصميمية وكود المستشفيات، وربطها على مستشفى كفر سعد المركزي، وتأتي ضمن طفرة غير مسبوقة يشهدها قطاع الصحة بدمياط بالحضر والريف، والتي تجاوزت تكلفتها 100 مليون جنيه لتطوير ورفع كفاءة عدد من المستشفيات الرئيسية العامة والتخصصية".

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