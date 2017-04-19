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لجنة الانتخابات التركية تدرس اليوم الاعتراضات على نتائج الاستفتاء

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لجنة الانتخابات التركية تدرس اليوم الاعتراضات على نتائج الاستفتاء لجنة الانتخابات التركية تدرس اليوم الاعتراضات على نتائج الاستفتاء

مصراوي Masrawy

الاعتراضات على نتائج الاستفتاء

أنقرة (د ب أ)
أعلنت اللجنة العليا للانتخابات التركية أنها ستدرس اليوم الأربعاء الاعتراضات المقدمة على نتائج الاستفتاء الشعبي حول التعديلات الدستورية في البلاد.

ونقلت وكالة "الأناضول" التركية عن رئيس اللجنة سعدي غوفن القول، في تصريح صحفي أمام مقر اللجنة، :"سننظر في الاعتراضات قبل ظهر اليوم"، في معرض رده على سؤال عن موعد اتخاذ قرار بشأن الاعتراضات.

وأعلن غوفن مساء الأحد أن مجموع المصوتين بـ"نعم" في الاستفتاء على التعديلات الدستورية بلغ 24 مليونا و763 ألف و516، والمصوتين بـ"لا" 23 مليونا و511 ألفا و155.

وأضاف غوفن في مؤتمر صحفي أن النتائج النهائية للاستفتاء ستُعلن خلال 11 أو 12 يوماً كحد أقصى.

وكان زعيم المعارضة التركية كمال قليتش دار أوغلو قد شكك أمس في شرعية الاستفتاء، ووصفه بأنه "مثير للريبة".

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