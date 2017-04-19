محاكمة مراهقة في الدنمارك للاشتباه في صلتها بالإرهاب

كوبنهاجن (د ب أ)

تمثل مراهقة، 17 عاما، أمام أحد المحاكم في الدنمارك اليوم الأربعاء للاشتباه في صلتها بالإرهاب.

وتواجه الدنماركية المتحولة إلى الإسلام اتهامات بالتخطيط لشن هجمات على مدرستين.

وبحسب صحيفة الدعوى، فإن المتهمة التي تم القبض عليها في يناير عام 2016 كانت تنتظر تلقي أوامر بتنفيذ الهجمات.

وتقبع المتهمة منذ ذلك الحين في السجن على ذمة التحقيق.

وبحسب بيانات وكالة الأنباء الدنماركية "ريتزاو"، عثر المحققون في منزل المراهقة ببلدة كوندبي، التي تبعد نحو 80 كيلومترا عن العاصمة كوبنهاجن، على إرشادات لتصنيع مواد ناسفة.

ووفقا لتقديرات الدعوى، فإن المتهمة تمثل خطورة تستوجب استمرار بقائها في السجن لفترة غير محددة.

ومن المنتظر أن تصدر المحكمة حكمها في مايو المقبل.