وزير المالية يتوجه إلى واشنطن للمشاركة بـ"اجتماعات الربيع" لصندوق النقد والبنك الدولي

كتب - طه عبيد:

غادر مطار القاهرة الدولي صباح اليوم الأربعاء، عمرو الجارحي وزير المالية، متوجهًا إلى واشنطن لحضور اجتماعات أعضاء صندوق النقد الدولي السنوية والتي تبدأ غدًا الخميس.

وقالت مصادر أمنية بالمطار، إنه تم إنهاء إجراءات وزير المالية على متن الطائرة المتجهة إلى لندن ومنها إلى واشنطن.

ومن المقرر أن تطرق الاجتماعات إلى التقدم الذي أحرزته مصر في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، والشريحة الثانية لقرض صندوق النقد الدولي لمصر بقيمة 1.25 مليار دولار.

وتعقد اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، خلال الأسبوع الجاري، في العاصمة الأمريكية واشنطن، بحضور العديد من قادة الاقتصاد ومحافظي البنوك المركزية العالمية، وتقام فعاليات الاجتماعات لصندوق النقد الدولى والبنك الدولى فى المقار الدولية لتلك المؤسسات فى العاصمة الأمريكية واشنطن.​