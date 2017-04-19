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رئيس "إسكان البرلمان" يكشف تفاصيل مشروعات ربط العاصمة الإدارية بمحافظات الجمهورية

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هجوم إرهابي على دير سانت كاترين.. وأنباء عن مصابين

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بدء اجتماع الحكومة الأسبوعي لمناقشة قانون حماية المستهلك

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