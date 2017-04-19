السيسي يزور جهاز التعبئة والإحصاء.. ويشكر 40 ألف عامل ميداني

القاهرة - (مصراوي):

قام الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم الأربعاء، بزيارة مقر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء؛ لمتابعة عملية تنفيذ مشروع التعداد العام للسكان على مستوى الجمهورية، حيث كان في استقباله المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، وهالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، واللواء أبو بكر الجندي رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة للإحصاء، وكان من بين الحضور وزراء وكبار العاملين بالجهاز والقائمين على المشروع.

واستمع الرئيس خلال زيارته للجهاز إلى شرح من اللواء أبو بكر الجندي رئيس الجهاز عن تفاصيل مشروع التعداد العام وحصر السكان، والذى يتم لأول مرة بشكل إلكتروني ويهدف إلى إنشاء أكبر قاعدة بيانات في تاريخ مصر.

وعرض رئيس الجهاز العناصر الرئيسية لعملية التعداد بما تشمله من بنية تحتية تكنولوجية، واختيار وتدريب للعاملين، وتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية التعداد، ثم عرض حسين عبد العزيز المشرف العام على التعداد الإجراءات التي يقوم بها العاملون بالجهاز على مستوى الجمهورية في إطار تنفيذ التعداد، فضلاً عن نتائج المرحلتين الأولى والثانية لمشروع التعداد.

وشاهد الرئيس فيلماً تسجيلاً عن مشروع التعداد العام للسكان، كما قام بمراجعة وتسجيل بياناته على مسجل البيانات الخاص بذلك، ثم قام الرئيس بتدشين الطابع التذكاري الذي تم إصداره بمناسبة مشروع التعداد العام.

وحرص الرئيس في ختام زيارته للجهاز على توجيه رسالة شكر للعاملين الميدانيين بمشروع التعداد البالغ عددهم حوالي 40 ألف عامل، أعرب خلالها عن تقديره لما قاموا به في المراحل السابقة، مؤكداً ثقته في بذلهم مزيداً من الجهد لإنجاح هذا المشروع القومى الهام الذى ينتظر نتائجه كافة أطياف المجتمع.