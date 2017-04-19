فيدال وروبين: هذه السرقة لا يمكن أن تحدث في دوري أبطال أوروبا

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أعرب اللاعب التشيلي أرتور فيدال، عن استياءه الشديد من القرارات التحكيمية التي أدت إلى خروج بايرن ميونيخ، من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، أمس الثلاثاء، على يد ريال مدريد بعد الخسارة 4-2 بعد اللجوء إلى الأوقات الإضافية، وذلك حسبما نقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية.

وأوضح فيدال الذي خرج من مباراة الأمس بالبطاقة الحمراء، أن هذه السرقة لا يمكن أن تحدث في مسابقة بحجم دوري أبطال أوروبا، مشيرًا إلى أن القرارات التحكيمية الخاطئة واضحة للجميع وتجعل الجماهير تشك في نزاهة اللعبة.

وأضاف فيدال، أن بايرن ميونيخ أراد التأهل إلى نصف النهائي وقدم كل شيء في مباراة الأمس من أجل تحقيق هذا الهدف، معربًا عن حزنه الشديد كون مباراة بتلك القوة تحسم فقط بالقرارات التحكيمية الخاطئة، مشيرًا إلى أن فيكتور كاساي هو السبب الرئيسي لتوديع البايرن لدوري أبطال أوروبا.

واتفق أرين روبين مع تصريحات زيمله فيدال، مشيرًا إلى أن المباراة كانت ممتعة للغاية وتعد دعاية رائعة لكرة القدم ولكن من السيء للغاية أن تحسم من خلال يحمل صافرة في يده، مؤكدا على أن مباراة الأمس لم تحسب بسبب ارتكاب البايرن الأخطاء بل بسبب كاساي.