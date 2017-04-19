رسميًا.. «نوير» يغيب عن بايرن ميونخ لنهاية الموسم

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تقرر بشكل رسمي انتهاء موسم الدولي الألماني مانويل نوير، حارس مرمى فريق بايرن ميونخ، بعد إصابته خلال مواجهة ريال مدريد، أمس الثلاثاء، في إياب ربع نهائي دوري الأبطال، والتي انتهت (4-2) بعد التمديد، وذلك حسبما أفاد كارل هاينز رومنيجه، رئيس العملاق البفاري.

وقال رئيس بايرن ميونخ: «نوير تعرض للإصابة وسيغيب لـ8 أسابيع.. سيخضع للعديد من الفحوصات الأكثر دقة، عقب الوصول إلى مدينة ميونيخ».

يذكر أن نوير عانى من إصابة في أصابع القدم منذ أسابيع، وخضع لعملية جراحية، وغاب عن مباريات بايرن ميونيخ، أمام أوجسبورج، وهوفنهايم، وبوروسيا دورتموند، في الدوري الألماني "البوندسليجا".

وخرج العملاق البفاري من دوري أبطال أوروبا، أمس الثلاثاء، على يد ريال مدريد، عقب ذهابًا (2-1) وفي الإياب (4-2).