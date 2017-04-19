دورتموند يسعى للصحوة من التفجيرات في موناكو

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يستضيف نادي موناكو الفرنسي، نظيره بوروسيا دورتموند الألماني، اليوم الأربعاء، في تمام الساعة الـ 8.45 مساءً، على ملعب لويس الثاني، بقيادة تحكيمية للحكم الدولي السولوفاني دامير سكومينا، ضمن مباريات الإياب لدور الربع نهائي في دوري أبطال أوروبا.

ويسعى موناكو الفرنسي بقيادة مدربه ليوناردو جارديم، في تأكيد صعوده عندما يستضيف بوروسيا دورتموند، بعد الفوز خارج الديار بثلاثية مقابل هدفين، بملعب سيجنال إيدونا بارك، والتي شهدت تعرض حافلة دورتموند لثلاثة تفجيرات، مما أدى لتحطم العديد من نوافذها، أصيب على إثرها رجل أمن وقلب الدفاع الإسباني مارك بارترا، وتم ترحيل المباراة لتقام الأربعاء بدلآ من الثلاثاء.

وأعلنت إمارة موناكو تعزيزها للإجراءات الأمنية بمناسبة المباراة، وذلك بعد التفجيرات التي طالت حافلة الألمان في دورتموند، على الرغم من مستوى المراقبة المرتفع بالإمارة الفرنسية إلا أنه تم اتخاذ إجراءات تعزيزية بسبب الحالة الخاصة لهذه المباراة.

ونشرت الإمارة 350 فرد أمن، 200 منهم من قوات مكافحة الشغب الفرنسية، بهدف أن تولي عناية خاصة لبعثة الفريق الألماني وتنقلاته من وإلى ملعب لويس الثاني، على الرغم من أنه ليست هناك أية إشارات لتهديدات إرهابية بخصوص فريق دورتموند، موضحا أن إجراءات الدخول إلى الاستاد تم تعزيزها هي الأخرى، سواء للمشجعين أو للسيارات.

وسيحظى أسود فستفاليا بدعم جماهيري يقدر بحوالي ألف و500 مشجع ألماني من إجمالي 18 ألفا سيملأون المدرجات.

وتضعف نتيجة الذهاب التي شهدت إنهاء موناكو رقم بروسيا دورتموند من 19 مباراة دون خسارة على أرضه في كل البطولات، منذ 14 أغسطس 2016 (0-2 من بايرن ميونخ)، حظوظ الفريق الألماني بالتأهل الى نصف النهائي لأول مرة منذ 2013.

فيما يتسلح موناكو بسجله الرائع في الموجهات الإقصائية الأوروبية، حيث أن الفريق الفرنسي تأهل في 20 من أصل 21 مواجهة إقصائية أوروبية فاز في ذهابها، علاوة على تألق نجمه كيليان إمبابي الذي أصبح أول لاعب عمره أقل من 20 سنة يسجل +3 أهداف في الأدوار الإقصائية في دوري الأبطال.

وتشير الأرقام إلى أن هناك أندية سجلت +3 أهداف في مباراتين إقصائيتين متتاليتين خارج أرضها في دوري الأبطال هم (أياكس 1996-1997، وبايرن ميونخ 1999، ومانشستر يونايتد 2009-2010، موناكو 2017).