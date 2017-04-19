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«راموس» ينتقد «بيكيه» ويدافع عن «رونالدو»

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«راموس» ينتقد «بيكيه» ويدافع عن «رونالدو» «راموس» ينتقد «بيكيه» ويدافع عن «رونالدو»

التحرير

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رد مدافع ريال مدريد على تغريدة جيرارد بيكيه التي سخر فيها من فوز ريال مدريد، أمس اللاثاء، على بايرن ميونيخ في المباراة - التي شهدت أخطاء تحيكيمة مثيرة للجدل من خلال تسجيل كريستيانو رونالدو هدفين من وضعية تسلل إلى جانب طرد غير المستحق لفيدال.

أوضح راموس، أنه الأمر ليس جديد على بيكيه ولم يعد يستغرب من هذا الأمر، مطالبًا إياه بمشاهدة مباراة باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا - إن أراد التحدث عن الأخطاء التحكيمية، مشيرًا إلى احترامه لأراء الجميع، لكنه لا يتقبل الفكرة التي يرغب البعض في ترويجها والخاصة بسرقة ريال مدردي للمباراة، خاصة أن أخطاء التحكيم تفيد وتضر جميع الفرق.

وعن صافارت الاستهجان التي تعرّض لها كريستيانو رونالدو قبل تسجيل الهاتريك، أشار راموس - إلى تقهمه هذا الأمر، مطالبًا الجماهير، بضرورة الصبر على اللاعب البرتغالي، خاصة أن يقدم أفضل ما لديه داخل الملعب ويحظى بمباريات جيدة وأخرى سيئة حاله حال باقي اللاعبين.

أضاف راموس، أن جماهير البيرنابيو لم ترحم أي من اللاعبين الكبار من قبل بسبب رغبتها الدائمة في المزيد، مشددًا على صعوبة تحقيق النجاحات مع ريال مدريد.

 يشار إلى أن اللاعب البرتغالي، كريستيانو رونالدو بات أول لاعب في التاريخ يسجل 100 هدف في دوري أبطال أوروبا.

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التحرير

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