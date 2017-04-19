برشلونة يبحث عن «ريمونتادا» جديدة أمام يوفنتوس في دوري الأبطال

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يستقبل برشلونة اليوم نظيره يوفنتوس في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب الكامب نو، وعينه على كتابة التاريخ مجددا حيث يتوجب عليه الفوز برباعية للعبور إلى نصف النهائي بعد خسارته ذهابا في تورينو بنتيجة 3-0.

ولم يتمكن أي فريق من قلب خسارته ذهابا بثلاثية نظيفة في الإياب في أخر 8 مباريات شهدت تلك النتيجة، ولكن نجح برشلونة في دور الـ16 في تحقيق أفضل عودة في تاريخ المسابقة الأوروبية بفوز بنتيجة 6-1 على باريس سان جيرمان في الإياب بعد خسارته ذهابا برباعية نظيفة في فرنسا.

ونجح يوفنتوس في آخر زيارة له لملعب الكامب نو في التغلب على برشلونة بنتيجة 2-1 ووصل اليوفي إلى المباراة النهائية في ذلك الموسم قبل الخسارة من ميلان بركلات الترجيح، وعلى الجانب الأخر فاز برشلونة في آخر 15 مباراة خاضها على ملعبه في دوري الأبطال مسجلا 50 هدفا واستقبلت شباكه 7 أهداف وهي أطول سلسلة انتصارات حالية خلف بايرن الذي توقف رصيده عند 16 فوز متتالي على ملعبه.

وتمكن برشلونة من تسجيل 3 أهداف على الأقل في 7 مباريات من أخر 8 خاضها على ملعبه في دوري الأبطال، إلا أن الفريق خسر 3 مباريات من أخر 6، ونجح البرسا في الوصول إلى الدور ربع النهائي للموسم العاشر على التوالي هذا الموسم وهو رقم قياسي في تاريخ المسابقة الأوروبية، إلا أنهم العملاق الكتالوني ودع المسابقة من هذا الدور مرتين في أخر 3 سنوات.

ومن جانبه وصل يوفنتوس إلى هذا الدور للمرة الثالثة في أخر 5 سنوات، وفي تلك الفترة لم يصل أي فريق إيطالي لربع النهائي سوى اليوفي، وبعدما فشلت السيدة العجوز في الوصول إلى نصف النهائي بين عامي 2004 و2014، بإمكان النادي الإيطالي الوصول إلى هذا الدور للمرة الثانية في غضون 3 سنوات.

ويعتبر يوفنتوس الفريق الوحيد الذي تمكن من الفوز بجميع مبارياته الأربعة التي خاضها خارج ملعبه هذا الموسم مسجلا 10 أهداف واستقبلت شباكه هدف وحيد، كما لم تستقبل شباك اليوفي في دوري الأبطال أي هدف منذ 441 دقيقة وتحديدا منذ هدف لاعب إشبيلية نيكو باريخا في شهر نوفمبر الماضي.