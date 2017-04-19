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الإسكان: سحب 2040 كراسة شروط للأراضي المميزة بناصر وقنا

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الإسكان: سحب 2040 كراسة شروط للأراضي المميزة بناصر وقنا الإسكان: سحب 2040 كراسة شروط للأراضي المميزة بناصر وقنا

التحرير

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أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن 124 حاجزًا دفعوا مقدمات الحجز بمدينة "ناصر" الجديدة بغرب أسيوط، و67 حاجزًا دفعوا مقدمات الحجز بمدينة "غرب قنا"، كما تم سحب 1315 كراسة شروط بمدينة "ناصر"، و725 كراسة شروط بمدينة "غرب قنا"، وذلك حتى يوم الخميس الماضى قبل الإجازات التى حصلت عليها البنوك، موضحاً أنه تم طرح 500 قطعة أرض سكنية مميزة بالمدينتين، بمساحات تتراوح بين 500 و700 م2، لإقامة فيلات وعمارات سكنية.

وأضاف مدبولي، أن سحب كراسات الشروط، وتقديم استمارة بيانات الحجز الواردة بكراسة شروط الطرح، وسداد مقدم الحجز وقدره 50 ألف جنيه فقط لا غير بشيك معتمد (مقبول الدفع أو مصرفي)، أو نقداً، مستمر حتى يوم الخميس الموافق27/4/2017، خلال أيام العمل الرسمية من الساعة 3 وحتي الساعة 5 مساءً، بفرع بنك التعمير والإسكان بـ(2 شارع الجمهورية – أسيوط)، بالنسبة لمدينة "ناصر" الجديدة بغرب أسيوط، وبفرع بنك التعمير والإسكان بـ(برج المديرية - ميدان مديرية الأمن - قنا)، بالنسبة لمدينة "غرب قنا".

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التحرير

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