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إسرائيل تبقي على إغلاق معبر طابا الحدودي مع مصر

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إسرائيل تبقي على إغلاق معبر طابا الحدودي مع مصر إسرائيل تبقي على إغلاق معبر طابا الحدودي مع مصر

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أصدرت السلطات الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، قرارًا بالإبقاء على معبر طابا الحدودي مع  مغلقا حتى إشعار آخر.

وبحسب "الإذاعة الإسرائيلية"، فقد قررت هيئة مكافحة الإرهاب في ديوان رئيس الوزراء إبقاء معبر طابا على الحدود مع مصر مغلقًا أمام الإسرائيليين حتى إشعار آخر.

وأضافت "الإذاعة" أن الهيئة ستقوم بإعادة النظر في هذا القرار خلال الأيام القليلة المقبلة بناءً على المعلومات الاستخباراتية المتوفرة.

وكانت إسرائيل أغلقت المعبر قبل نحو أسبوع، بعد تحذير من احتمال وقوع هجوم وشيك بالتزامن مع عيد الفصح.

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التحرير

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