صور.. مدير أمن جنوب سيناء يتفقد الجبال بمرافقة البدو

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تفقد اللواء أحمد طايل مدير أمن جنوب سيناء بعض المواقع الجبلية بمرافقة عدد من بدو سانت كاترين.

واستكشف طايل المنطقة جغرافيًا لبحث كيفية الوصول إلى مرتكبي الهجوم المسلح على كمين دير سانت كاترين بعد أن توافرت معلومات شبه مؤكد بشأن تواجد عناصر إرهابية داخل الجبال.



وأعلن مشايخ وعواقل بدو كاترين تضامنهم مع الشرطة والجيش وقامت مجموعة منهم منذ وقوع الحادث بالتوجه إلى الجبال القريبة والمدقات الجبلية لضبط أى عناصر مشتبه بها.

جدير بالذكر أن أجهزة الأمن استوقفت عدد من الوافدين من محافظة شمال سيناء متواجدين داخل كاترين يشتبه ضلوعهم فى إطلاق النيران وتم استجوابهم وجار البحث عن آخرين.