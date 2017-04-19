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«البحث العلمي» و «العربية للتصنيع» يوقعان اتفاقية لدعم الزراعة المائية

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«البحث العلمي» و «العربية للتصنيع» يوقعان اتفاقية لدعم الزراعة المائية «البحث العلمي» و «العربية للتصنيع» يوقعان اتفاقية لدعم الزراعة المائية

التحرير

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وقعت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، اتفاقية تعاون مشترك بين الأكاديمية والهيئة العربية للتصنيع، لدعم إنشاء نموذج تكنولوجي واقتصادي مصري للزراعة المائية، بالتعاون مع مركز البحوث الزراعية.

النموذج الذي سيتم إنتاجه، يكمن في تطبيق وتسويق لمشروع بحثي من المشروعات التي تبنتها الأكاديمية ووفرت لها الدعم المادي والفني، وتم تطبيقه على نطاق تجريبي من قبل في مركز البحوث الزراعية وأكاديمية وبعض الفروع التابعة لها، وستقوم الهيئة العربية للتصنيع بموجب هذا الاتفاق بتنفيذ هذا النموذج، داخل مقر الهيئة ومقارنته مع النظام الهولندي والإسباني للصوب الزراعية، وذلك في إطار المشروع القومي لإنشاء 100 ألف صوبة زراعية.

الاتفاق الموقع - أيضًا - يعد خطوة أخرى نحو تطبيق مخرجات البحث العلمي حيث سبقتها خطوات أخرى في مجال معالجة الصرف الصحي في القرى، بالتعاون مع الجامعة المصرية اليابانية والجانب الياباني وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.

 

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التحرير

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