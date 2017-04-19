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انخفاض أسعار الذهب اليوم الأربعاء

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انخفاض أسعار الذهب اليوم الأربعاء انخفاض أسعار الذهب اليوم الأربعاء

التحرير

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 شهد الذهب، اليوم الأربعاء 19 أبريل 2017، انخفاضًا طفيفًا مقارنة بتعاملات اليومين الماضيين ليسجل عيار 21 نحو 647 جنيهًا للجرام.

بينما سجل الذهب عيار 24 نحو 742 جنيه للجرام، وعيار 18 سجل نحو 555 جنيهًا للجرام، وعيار 14 سجل نحو 431 جنيهًا للجرام وعيار 12 سجل نحو 371 جنيهًا للجرام.

فيما سجلت اوقية الذهب نحو 23.113 جنيه وكيلو الذهب سجل نحو 742.857 جنيه، والجنيه الذهب سجل نحو 5.200، بينما تحرك الذهب أيضًا نحو الارتفاع بسوق المال العالمي ليسجل عيار 24 نحو 748.60 جنيه، وعيار 21 سجل نحو 655.10 جنيه، وعيار 18 سجل نحو 561.45 جنيه، وعيار 14 سجل نحو 436.67 جنيه، وعيار 12 سجل نحو 374.29 جنيه.

أما أوقية الذهب في أسواق المال العالمية، فقد سجلت نحو 23.281 جنيه، وكيلو الذهب سجل نحو 748.582 جنيه، والجنيه الذهب سجل نحو 5.240 جنيه.

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التحرير

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