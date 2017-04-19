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البورصة تخسر 3.2 مليار جنيه في بداية التعاملات

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البورصة تخسر 3.2 مليار جنيه في بداية التعاملات البورصة تخسر 3.2 مليار جنيه في بداية التعاملات

التحرير

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استهلت مؤشرات البورصة تعاملاتها الصباحية لجلسة اليوم الأربعاء، على تراجع جماعي، وخسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو3.2 مليار جنيه متأثرة بالهجوم على دير سانت كاترين.

وانخفض مؤشر البورصة الرئيسي "إيجي إكس 30" لأنشط ثلاثين شركة مقيدة بنسبة 1.08% ليصل إلى مستوى 12886.25 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 70" للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.66% ليصل إلى مستوى 589.49 نقطة، فيما سجل مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقًا هبوطًا بنسبة 0.64% ليصل إلى مستوى 1362.94 نقطة.

وتأثرت البورصة بعدما هاجم مسلحون كمينًا أمنيًا بسانت كاترين مساء أمس الثلاثاء، ما أسفر عن إصابة 3 أمناء شرطة ومجند بالقوات المسلحة وقتل أمين شرطة. 

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التحرير

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