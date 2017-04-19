سفير الأردن: تصويب أوضاع 120 ألف عامل أغلبهم من المصريين

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التقى محمد سعفان وزير القوى العاملة، علي العايد سفير المملكة الأردنية الهاشمية، وذلك عقب تسلمه العمل رسميًا سفيرًا لبلاده في مصر، وتمت مناقشة المشكلات التي تعوق العمالة المصرية بالأردن في تصويب أوضاعها.

ورحب الوزير بالسفير في بلده الثانى مصر، مشيدًا باستجابة الجانب الأردني لطلبه من وزير العمل علي الغزاوى بمد فترة تصويب أوضاع العمالة المصرية، مطالبًا أن تكون معفاة من الرسوم والغرامات مثل الفترة الأولى حتى يقبل المصريين على تصويب أوضاعهم ، لتحقيق مصلحة طرفي العملية الانتاجية على حد سواء، مقترحا أن يتم المد فترة أخرى إذا كان هناك لتقنين أوضاع جميع العمال المصريين، للحد من المخالفات لانتظام سوق العمل بالأردن، وقيام المستشار العمالي بالسفارة المصرية بدعوة المصريين بسرعة تصويب أوضاعهم.

وطالب "سعفان" من السفير وضع ألية تنظم عملية استقدام العمالة المصرية للأردن، مقترحا أن تكون بين وزارتي العمل بالبلدين من خلال الربط الإلكتروني بإرسال احتياجات الجانب الأردني من العمالة المصرية للعمل على توفيرها بصورة رسمية ومقننة لحماية المصريين وحفظ حقوقهم، فضلا عن تقنين بلاغات الهروب التى يقوم بها أصحاب الأعمال ضد العمال، واستدعاء أصحاب الأعمال للتحقيق في الأمر لحماية العمال، والتأكد من صحة البلاغ، وهو الأمر الذى أكده السفير الأردني.

ومن جانبه أشاد "العايد" بالعمالة المصرية في الأردن، من حيث أمانتها وإخلاصها في العمل، واندماجها مع المجتمع الأردني وتعايشها كأبناء الوطن الواحد، مؤكدا أن كل القوانين التي تطبق على العامل المصري هي قوانين مطبقة على العامل الأردني بدون تمييز، منوها إلي عمق العلاقة بين البلدين على جميع المستويات الاستراتيجية والسياسية والعلاقات الاقتصادية، ويكللها العلاقات المتميزة بين الرئيس عبد الفتاح السيسى، وجلالة الملك عبد الله الثانى بن الحسين.

وكشف السفير الأردني عن أن عدد العمال الذين قاموا بتصويب أوضاعهم حوالى 120 ألف عامل من مختلف الجنسيات منهم حوالى 73% مصري، مطالبا بضرورة توعية العمال المصريين المسافرين للأردن -على وجه السرعة- بقانون العمل وحقوقهم وواجباتهم وضرورة تصويب اوضاعهم خلال الفترة الحالية.