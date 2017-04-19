السيسي يزور «التعبئة والإحصاء» لمتابعة مشروع التعداد السكاني

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قام الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم الأربعاء، بزيارة مقر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لمتابعة عملية تنفيذ مشروع التعداد العام للسكان على مستوى الجمهورية، حيث كان في استقباله المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، واللواء أبو بكر الجندي رئيس الجهاز، ومن بين الحضور عدد من الوزراء وكبار العاملين بالجهاز بالإضافة إلى القائمين على المشروع.

واستمع السيسي، خلال زيارته إلى شرح من اللواء أبو بكر الجندي عن تفاصيل مشروع التعداد العام وحصر السكان، والذى يتم لأول مرة بشكل إلكترونى ويهدف إلى إنشاء أكبر قاعدة بيانات في تاريخ مصر، وعرض رئيس الجهاز العناصر الرئيسية لعملية التعداد بما تشمله من بنية تحتية تكنولوجية، واختيار وتدريب للعاملين، وتعزيز الوعى المجتمعى بأهمية التعداد.

ثم عرض الدكتور حسين عبد العزيز المشرف العام على التعداد الإجراءات التي يقوم بها العاملون بالجهاز على مستوى الجمهورية في إطار تنفيذ التعداد، فضلاً عن نتائج المرحلتين الأولى والثانية لمشروع التعداد.

وشاهد الرئيس السيسي فيلمًا تسجيلاً عن مشروع التعداد العام للسكان، كما قام بمراجعة وتسجيل بياناته على مسجل البيانات الخاص بذلك، ثم قام الرئيس بتدشين الطابع التذكاري الذي تم إصداره بمناسبة مشروع التعداد العام.

وحرص السيسي، في ختام زيارته للجهاز، على توجيه رسالة شكر للعاملين الميدانيين بمشروع التعداد البالغ عددهم حوالي 40 ألف عامل، أعرب خلالها عن تقديره لما قاموا به في المراحل السابقة، مؤكدًا ثقته في بذلهم المزيد من الجهد لإنجاح هذا المشروع القومى الهام الذى ينتظر نتائجه كافة أطياف المجتمع.