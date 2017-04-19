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وزيرة التخطيط تبحث مع منظمة العمل الدولية تطويرالمشروعات الصغيرة

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وزيرة التخطيط تبحث مع منظمة العمل الدولية تطويرالمشروعات الصغيرة وزيرة التخطيط تبحث مع منظمة العمل الدولية تطويرالمشروعات الصغيرة

التحرير

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بحثت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، الدكتورة هالة السعيد، مع السيد بيتر فان روي مدير فريق عمل شمال إفريقيا بمنظمة العمل الدولية المقيم في عدد من موضوعات التعاون المشترك القائمة مع المنظمة الدولية، والتي يمكن أن تدعم جهود الدولة في إنشاء وتطوير المشروعات المختلفة.

وشملت المناقشات التعاون في الأنشطة المتصلة بخلق وظائف جديدة وتدريب الشباب، وإعدادهم لسوق العمل وتحسين بيئة العمل، وتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وضم القطاع غير الرسمي للاقتصاد الرسمي وتشجيعه ليمثل قيمة مضافة يساعد في النمو الاقتصادي.

كما تضمنت المناقشات تأهيل الشباب للعمل في مشروع المليون ونصف فدان ومشروعات الإنتاج الغذائي، بالإضافة إلى المشروعات التي تهدف إلى إحلال الواردات والارتقاء بالصادرات.

وتم الاتفاق خلال الاجتماع على ضرورة التنسيق من أجل وضع خطة عمل تتعلق بتطوير آليات التعاون مع منظمة العمل الدولية في ظل اهتمام الوزارة بالاستفادة من الدراسات الخاصة بتحديد الأثر المضاعف للاستثمارات العامة على خلق فرص العمل وخاصة للشباب، بالإضافة إلى دراسات تجارب الدول الأخرى ذات الظروف المتشابهة مع مصر والتي تساعد متخذي القرار في تحقيق المُلائمة بين مُخرجات العملية التعليمية والاحتياجات المتغيرة لسوق العمل.

في حين تم أيضًا الاتفاق على مواصلة الاجتماعات المشتركة لتحقيق الأهداف التي تسعى إليها الوزارة والاستفادة بالشكل الأمثل من خبرات المنظمة التي لها تمثيل ونشاط في مصر يمتد لأكثر من ثمانين عامًا.

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