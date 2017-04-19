وصول و سفر 40 ألف راكبًا و 2697 سائح بموانئ البحر الأحمر خلال مارس

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شهدت موانئ البحر الأحمر وصول و سفر 40 ألف راكبًا بموانئها خلال شهر مارس الماضي، و ذلك من خلال استقبال 12 ألف و 300 راكب و مغادرة 27 ألف و 700 راكب، و ذلك بموانئ سفاجا و نويبع و الغردقة.

وذكر بيان لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن ميناء سفاجا شهد وصول و سفر 14 ألف و 500 راكب، من خلال استقبال 6 آلاف راكب و مغادرة 8 آلاف و 500 راكب، بينما شهد ميناء نويبع وصول و سفر 25 ألف راكب، و ذلك من خلال استقبال 6 آلاف راكب و مغادرة 19 ألف راكب أما ميناء الغردقة فشهد وصول و سفر 500 راكب من خلال استقبال 300 راكب و مغادرة 200 راكب .

على جانب آخر، شهدت موانى الهيئة وصول و سفر 2697 سائح من خلال استقبال 1382 سائح و مغادرة 1315 سائح و ذلك بموانى شرم الشيخ و الغردقة و نويبع حيث شهد ميناء شرم الشيخ وصول و سفر 92 سائح و ذلك من خلال استقبال 43 سائح و سفر 49 سائح.

بينما شهد ميناء نويبع وصول و سفر 2546 سائح و ذلك من خلال استقبال 1313 سائح ومغادرة 1233 آخرين، بينما شهد ميناء الغردقة وصول و سفر 59 سائح من خلال استقبال 26 سائح و مغادرة 33 سائح.