ملكة جمال الأطفال التي منحها «الفخراني» تأشيرة النجومية.. 12 معلومة عن شيري

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استطاعت بملامحها الرقيقة وصوتها الهادئ ووجها الطفولى العبور لقلوب الجمهور في فترة وجيزة، رغم عدم دراستها للتمثيل إلا أن امتلاكها لمقومات مشروع النجمة قد اكتملت من وجهة نظر العديد من النقاد، لدرجة أنها اُختيرت ضمن أعضاء لجنة تحكيم مهرجان الإسكندرية السينمائي في سنة من السنوات، وهو ما عرضها للهجوم بسبب صغر سنها، أو بالأحرى ملامحها التي أوحت بذلك.



"التحرير لايف" يرصد لكم 12 معلومة عن الفنانة "شيري عادل"، صاحبة الـ 29 عامًا.



1- ولدت في القاهرة يوم 19 أبريل عام 1988.

2- نالت لقب "ملكة جمال الأطفال"، بعد مشاركتها في مسابقة بنادي "هليوبوليس"، وقتما كان عمرها 3 سنوات.

3- عملت في مجال الإعلانات بعدما شاهد المخرج طارق نور صورتها على غلاف إحدى المجلات، فظهرت بإعلان لشيكولاتة شهيرة مع ميس حمدان وياسمين عبد العزيز، بجانب إعلانات أخرى.

4- توقفت عن العمل لحين اجتياز الشهادة الإعدادية، ثم عادت من خلال التمثيل في مسلسل "المرسى والبحار" عام 2005، مع النجم يحيى الفخراني الذي اختارتها بنفسه لذلك الدور، الذي تطلب فتاة صغيرة في السن تجيد اللغة الفرنسية.

5- تخرجت في كلية التجارة، قسم اللغة الفرنسية، بجامعة عين شمس.

6- بدأت التمثيل في العام الدراسي الأول من الجامعة، لذا لم تلجأ إلى دخول المعهد العالي للفنون المسرحية، وفق ما صرحت في برنامج "ربع دستة ستات" مع الفنانة مها أحمد.

7- تمتلك موهبة الغناء، وتدربت في كورال الأوبرا لمدة 7 سنوات لكنها لم تحترفه، مبررة ذلك بقولها: "صاحب بالين كداب"، في إشارة منها لعدم قدرتها على التوفيق بين التمثيل والغناء.

8- شاركت في عدد من الأدوار الثانوية بأعمال فنية عديدة، مثل مسلسلات: "السندريلا، وعفريت القرش، والملك فاروق، ويتربى في عزو"، وأفلام مثل: "حمادة يلعب، وأصحاب ولا بيزنس، وكلاشينكوف".

9- تعتبر انطلاقتها الفنية الحقيقية في فيلم "أمير البحار" عام 2009 مع الفنان محمد هنيدي، موضحة أنه والمنتجة إسعاد يونس ومخرج العمل اختاروها للمشاركة لبطولته.

10- ظهرت على "تتر" فيلم أمير البحار لأول مرة باسمها الحقيقي "شيرين عادل"، بعد أن كان يعرفها الجميع بـ "شيري"، وذلك بطلب من والدتها.

11- ملامحها الطفولية حصرتها في نوعية معينة من الأدوار مثل البنت البريئة الرومانسية، لكنها خرجت من تلك العباءة في مسلسل "الخطيئة" مع شريف سلامة، حيث جسدت دور الزوجة المتسلطة صاحبة الشخصية القوية.

12- أصعب مرحلة في حياتها مرت بها بعد وفاة والدها، حيث دخلت في حالة من الاكتئاب، ولكن بعض المقربين استطاعوا إخراجها من تلك الحالة، وإعادتها إلى ممارسة التمثيل، وعن تلك المرحلة قالت: "قصمت ضهري وحسستني إن الدنيا ملهاش أمان".