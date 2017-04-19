المصري يسعى لتكرار الفوز على طنطا.. والإٍسماعيلي يصطدم بسموحة

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يستضيف نادي طنطا نظيره المصري البورسعيدي، اليوم الأربعاء، في تمام الساعة الـ 3 عصرًا، بقيادة تحيكمية للحكم محمد عادل، بستاد حرس الحدود "المكس" بالإٍسكندرية، ضمن مباريات الجولة الـ24 من الدوري الممتاز.

وكان المصري بقيادة مديره الفني حسام حسن، أطاح بطنطا في لقاء الذهاب برباعية نظيفة، عن طريق ( أحمد كابوريا وأحمد شكري ومحمد ماجد هدفين) في المباراة التي أُقيمت بستاد برج العرب، لحساب الجولة السابعة.

وتشير الأرقام إلى أن المصري وطنطا، تواجها في 21 مباراة ( 18 في الدوري و3 في الكأس)، وتمكن المصري من الفوز في 9 مباريات، فيما فاز طنطا في 6 مواجهات، وفرض التعادل نفسه في 6 لقاءات.

ويحتل نادي طنطا بقيادة مديره الفني خالد عيد، المركز الرابع عشر برصيد 21 نقطة جمعهم من 23 مباراة فاز في 5 وتعادل في 6 وتلقى 12 هزيمة، وسجل الفريق 14 هدفًا فقط فيما استقبلت شباكه 26 هدفًا.

فيما يأتي المصري البورسعيدي بقيادة مديره الفني حسام حسن، في المركز الثالث برصيد 43 نقطة جمعهم من 22 مباراة فاز في 14 وتعادل في لقاء وتلقى 7 هزائم، وسجل الفريق 38 هدفًا فقط فيما استقبلت شباكه 25 هدفًا.

من جانبه يستضيف نادي الإٍسماعيلي نظيره سموحة المنتشي بفوزه على بيدفيست الجنوب إفريقي وصعوده لدوري المجموعات في كأس الكونفدرالية، في تمام الساعة الخامسة مساءً، بقيادة الحكم الدولي محمود عاشور.

وكان سموحة تغلب على الإٍسماعيلي بهدفين لهدف، أحرز للفريق السكندري (السيد فريد وأحمد حسن مكي) فيما سجل هدف الدراويش الوحيد شكري نجيب، في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة السابعة بستاد برج العرب، وكان يدرب سموحة حينها جورفان فييرا، فيما كان عماد السيد على رأس القيادة الفنية للدراويش.

ويحتل نادي سموحة بقيادة مديره الفني مؤمن سليمان، المركز الرابع برصيد 40 نقطة جمعهم من 22 مباراة فاز في 11 وتعادل في 7 وتلقى 4 هزائم، وسجل الفريق 32 هدفًا فقط فيما استقبلت شباكه 22 هدفًا.

فيما يأتي الإٍسماعيلي بقيادة مديره الفني فرانتشيك ستراكا، في المركز التاسع برصيد 31 نقطة جمعهم من 23 مباراة فاز في 6 وتعادل في 13 وتلقى 4 هزائم، وسجل الفريق 33 هدفًا فقط فيما استقبلت شباكه 22 هدفًا.