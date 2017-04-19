منتخب المحليين يحدد موعد معسكره استعدادًا لكأس الأمم

التحرير

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قرر الجهاز الفني لمنتخب المحليين بقيادة هاني رمزي، الدخول في معسكر يونيو بداية من مطلع الشهر وحتى نهاية فترة الأجندة الدولية.

ويدخل المنتخب المعسكر بدون لاعبي الفرق المشاركة في بطولات أفريقيا وهم الأهلي والزمالك وسموحة، على أن يلحقوا بالمعسكر بعد نهاية مبارياتهم، حيث يلعبون أيام 2 و3 و4 يونيو المقبل.

وقرر الجهاز الفني دخول المعسكر من يوم 1 يونيو لأن مباريات الأسبوع الـ30 في الدوري ستنتهي يوم 29 مايو.

من جانبه كشف طارق السعيد المدرب العام للمنتخب، لـ "التحرير" أنه تم الاتفاق بنسبة كبيرة على مواجهة توجو وليبيا وديًا في يونيو المقبل، وأن المنتخب سيواجه توجو يوم 6 وليبيا يوم 10 يونيو، استعدادًا لمواجهة المغرب في أغسطس المقبل بتصفيات بطولة كأس الأمم الإفريقية.

كما أكد طارق السيد المدرب المساعد للمنتخب، لـ "التحرير" أن الفريق القومي تلقى عرضًا شفهيًا من منتخب عمان العسكري لمواجهته وديًا في مايو المقبل، مؤكدًا أن نسبة قبول العرض ضعيفة خاصة وأن العرض غير رسمي، موضحًا أن الجهاز الفني للمنتخب يرغب في الاستعداد بشكل قوي لمواجهتي المغرب بتصفيات كأس الأمم الإفريقية.

وعلمت "التحرير"، أن الجهاز الفني لمنتخب المحليين، رفض فكرة إلغاء خوض لقاء ودي مع الجزائر في يونيو المقبل.

ويفاوض المنتخب الجزائر لإقامة المباراة في مايو المقبل، وإذا تعذر الاتفاق سيحاول المنتخب التفاوض مع ليبيا لإقامة وديتها في مايو بدلًا من 10 يونيو مع إقامة لقاء الجزائر في يونيو المقبل.