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يد الأهلي تواجه ريد ستار الإيفواري في ربع نهائي أبطال الكؤوس

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يد الأهلي تواجه ريد ستار الإيفواري في ربع نهائي أبطال الكؤوس يد الأهلي تواجه ريد ستار الإيفواري في ربع نهائي أبطال الكؤوس

التحرير

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يواجه الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي، بقيادة مديره الفني عاصم حماد، نظيره ريد ستار الإيفواري، اليوم الأربعاء، في تمام الخامسة بتوقيت القاهرة، في إطار مباريات دور ربع نهائي بالبطولة الإفريقية للأندية أبطال الكؤوس المقامة في المغرب.

وحقق الأهلي الفوز في بجميع مبارياته، ليعتلي قمة المجموعة الثانية، حيث فاز الفريق الأحمر على شبيبة كينشاسا الكونغولي، وباتروناج الكونغولي، وكانو بيلارز النيجيري، وأغادير المغربي على الترتيب.

وكان الأهلي قد توج موخرًا بكأس السوبر الإفريقي بفوزه على غريمه التقليدي الزمالك 29-23 وتأهل لكأس العالم للأندية.

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التحرير

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