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تأخر فتح 5 لجان في جولة الإعادة بدائرة "تلا - الشهداء" بالمنوفية

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تأخر فتح 5 لجان في جولة الإعادة بدائرة "تلا - الشهداء" بالمنوفية تأخر فتح 5 لجان في جولة الإعادة بدائرة "تلا - الشهداء" بالمنوفية

مصراوي Masrawy

التصويت على مقعد السادات بدائرة تلا الشهداء

المنوفية - مروة فاضل:
بدأت، صباح اليوم الأربعاء، جولة الإعادة في الانتخابات التكميلية بدائرة "تلا - الشهداء"، بمحافظة المنوفية، والتي تستمر على مدار يومين، للاختيار بين كل من "خالد طايل" مرشح حزب مستقبل وطن، و"محمد عبد الفتاح الجحش".

من جانبه، قال اللواء عمرو عزمي، سكرتير عام محافظة المنوفية، في تصريحات صحفية: "إن جميع اللجان فتحت أبوابها في التاسعة صباحًا، عدا خمس لجان فقط تأخرت لمدة ساعة إلا ربع لتأخر وصول المستشارين".

وأكد أن عملية التصويت تسير في هدوء تام وانتظام وسط وجود مكثف من قوات الشرطة لتأمين اللجان من الخارج.

يذكر أن عدد الناخبين يبلغ 409 آلاف و566 ناخبًا بـ 192 لجنة انتخابية و104 مقار انتخابية.

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