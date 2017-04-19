مدير أمن جنوب سيناء يقود حملة موسعة بجبال كاترين

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

قاد اللواء أحمد طايل مدير أمن جنوب سيناء، حملة تمشيطية داخل جبال سانت كاترين يعاونه قيادات من المباحث الجنائية والأمن الوطنى، وقوات من الجيش للبحث عن مرتكبي الهجوم المسلح على كمين بالقرب من دير سانت كاترين، بعد أن توافرت معلومات بشأن تواجد عناصر إرهابية داخل الجبال.

وأعلن شباب ومشايخ وعواقل بدو كاترين تضامنهم مع الشرطة والجيش وقامت مجموعة منهم منذ وقوع الحادث بالتوجه إلى الجبال القريبة والمدقات الجبلية لضبط أى عناصر مشتبه بها.

واستوقفت أجهزة الأمن عدد من الوافدين من محافظة شمال سيناء متواجدين داخل كاترين يشتبه ضلوعهم فى إطلاق النيران، وتم استجوابهم وجارى البحث عن آخرين.