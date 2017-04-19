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25 مليار جنيه تراجعًا في الأرباح والفوائض المحولة من المركزي

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25 مليار جنيه تراجعًا في الأرباح والفوائض المحولة من المركزي 25 مليار جنيه تراجعًا في الأرباح والفوائض المحولة من المركزي

التحرير

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كشفت بيانات مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المقبل 2017-2018، عن انخفاض جملة الأرباح والفوائض المحولة من البنك المركزي للخزانة العامة لتبلغ نحو 31.1 مليار جنيه، مقارنة بنحو 56.1 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي 2016-2017، بانخفاض قدره 25 مليار جنيه.

ووفقًا لمشروع الموازنة، فقد تراجعت قيمة الضرائب المحولة من البنك المركزي لتبلغ نحو 3.4 مليار جنيه خلال العام المالي المقبل، مقارنة بنحو 11.1 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري.

كما انخفضت فوائض البنك المركزي في الموازنة الجديدة لتبلغ نحو 10.9 مليار جنيه خلال العام المالي المقبل، في مقابل نحو 29.2 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي 2016-2017، فيما ارتفع إجمالي حجم إيرادات رؤوس الأموال المنقولة من البنك المركزي لتبلغ نحو 16.7 مليار جنيه خلال العام المالي المقبل 2017-2018، في مقابل نحو 15.7 مليار جنيه خلال العام المالى الحالى 2016-2017.
 

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التحرير

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