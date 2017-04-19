51 مليار جنيه إجمالي حصيلة القيمة المضافة لعام 2017-2018

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كشف البيان المالي التمهيدي لمشروع الموازنة العامة للعام المقبل 2017-2018، اليوم الأربعاء، أن هناك توقعات بارتفاع الأثر المالي لتطبيق ضريبة القيمة المضافة ليبلغ نحو 51 مليار جنيه خلال العام المقبل، ثم إلى 66 مليار بنهاية 2018-2019، وذلك في مقابل نحو 20 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي 2016-2017.

واشار البيان المالي لوزارة المالية إلى أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة ساهم في ارتفاع متوسط الحصيلة شهريًا من 10-12 مليار جنيه إلى 14 مليار جنيه.

وأوضح أن الحصيلة الضريبية للقيمة المضافة ارتفعت بنسبة 27% خلال الفترة من يوليو – فبراير من العام الجاري، مقارنة بنمو بلغ نحو 19% خلال نفس الفترة من العام السابق عليه.