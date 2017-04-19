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وزير الخارجية يلتقي نظيره الإثيوبي.. ويطير للسودان

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وزير الخارجية يلتقي نظيره الإثيوبي.. ويطير للسودان وزير الخارجية يلتقي نظيره الإثيوبي.. ويطير للسودان

التحرير

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يلتقي سامح شكرى، وزير الخارجية، اليوم الأربعاء، ورقنى جيبيوه، وزير خارجية إثيوبيا، وذلك بقصر التحرير بجاردن سيتى ويعقب اللقاء مؤتمر صحفى.

ويتوجه اليوم، سامح شكرى إلى العاصمة السودانية الخرطوم، لحضور اجتماعات لجنة المشاورات السياسية بين البلدين علي مستوي وزيري الخارجية.

وتعد لجنة المشاورات السياسية إحدى اللجان المنبثقة عن اللجنة العليا المشتركة بين البلدين على المستوى الرئاسي، والتي عقدت لأول مرة في القاهرة في 5 أكتوبر 2016، ومن المقرر أن تبحث مختلف اوجهه العلاقات المصرية السودانية، بما في ذلك التعاون الاقتصادي والتجاري والعلاقات القنصلية ، فضلا عنن الموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

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التحرير

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