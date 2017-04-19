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هذا هو الوقت الأنسب لمذاكرة الرياضيات والتاريخ

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هذا هو الوقت الأنسب لمذاكرة الرياضيات والتاريخ هذا هو الوقت الأنسب لمذاكرة الرياضيات والتاريخ

مصراوي Masrawy

هذا هو الوقت الأنسب لمذاكرة الرياضيات والتاريخ

كتب - هشام عواض:

مادة الرياضيات من أكثر المواد التي يعاني دارسيها من صعوبة مذاكرتها، ولا يجدون الوقت الأنسب والأفضل للمذاكرة والدراسة.

ولهذا قام علماء من جامعة لندن ببريطانيا، بإجراء تحليلات علمية، وتوصلوا إلى تحديد الوقت الأمثل من اليوم لدراسة مادة الرياضيات، وأيضًا مادة التاريخ.

ويعتقد العلماء أن الوقت الأفضل لحل العمليات الرياضية، هو فترة ما قبل الغداء، كما نصحوا بدراسة مادة التاريخ بعد الظهر، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ووصل العلماء إلى هذه الاستنتاجات بعد تحليل إحصاءات الأداء المدرسي، واعتمادًا على الوقت الذي يدرس فيه الطلاب المادتين. وكانت درجات الطلاب عالية في مادة الرياضيات عندما جاءت الحصة في الوقت الصباحي، أما بالنسبة لمادة التاريخ فلاحظوا أن الدرجات تكون الجيدة في حال كانت الحصة بعد الظهر.

وكانت هذه البحوث قد أجراها العلماء البريطانيون طوال 9 سنوات في مدرسة بلغارية، ويعتقدون أن أبحاثهم ستكون مفيدة في إعداد الجداول الزمنية للمدارس والجامعات.

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مصراوي Masrawy

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